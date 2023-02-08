Telekom operatörlerinden açıklama: Enerji kesintileri iletişimi etkiliyor

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), operatörlerin, deprem bölgesindeki baz istasyonlarına enerji sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, m-TOD'un en büyük önceliğinin, deprem bölgesindeki vatandaşların iletişim ihtiyacını karşılamak olduğu vurgulandı.

Üye operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un AFAD ve ilgili bakanlıklarla iş birliği halinde, bölge halkına en iyi hizmeti verme gayretiyle çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, operatörlerin, deprem bölgesindeki baz istasyonlarına enerji sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede oluşan enerji kesintilerinin iletişimi de etkilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi, baz istasyonları için gerekli enerjinin jeneratörlerle sağlanmasını gerektirmektedir. Enerji ihtiyacının karşılanması için operatörler tarafından bölgeye acilen 3 bin 485 adet jeneratör sevk edilmiştir. İletişim ancak seyyar enerji kaynakları ve bu kaynakların çalışması için gerekli olan enerji tedariki sayesinde sürdürülebildiğinden hizmet süreçlerinde bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları hızla devam etmektedir.

Diğer yandan, ne yazık ki depremler nedeniyle 3 operatörümüzün depremden etkilenen 10 ilde yer alan 8 bin 900 baz istasyonundan 2 bin 451 adedi aldıkları ciddi hasar sebebiyle devre dışı kalmıştır. Baz istasyonları onarım çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca, bölgeye toplam 190 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Depremden etkilenen ve bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek veren vatandaşlarımız için çalışmalarımızın 7/24 sürdüğünü bir kez daha belirtmek isteriz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."