Show TV Ana Haber sunucusu: Bu kadar ölümlü ders mi olur?

Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından enkaz bölgelerinde yaşanan gelişmeleri aktarmak için Deprem Özel yayını yapan Show TV Ana Haber sunucusu Dilara Gönder, yaşananlara tepki gösterdi.

Dilara Gönder'in, Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk olarak aldığı canlı yayındaki tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

'BÖYLE DERS Mİ OLUR?'



Konuğu Ziyadin Çakır'ın yorumu üzerine "Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99'da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?" diyen Dilara Gönder, "Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş'ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyrun havadan görüntüler" ifadelerini kullandı.

Gönder'in bu sözlerinin ardından elindeki kağıtları da masaya fırlattı. Gönder, Çakır'ın "Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz" sözlerine "Valla balıklar bile denizin altında daha güvende. Büyük balık küçük balığı yer ama küçük balıklar bile bizim bu apartmanlarda yaşayan insanlardan daha güvenli" cevabını verdi.