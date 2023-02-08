Depremlerde ağır hasar gören Nurdağı'ndaki yıkım görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesi helikopterden görüntülendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 18:34, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 18:35
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde birçok bina yıkıldı.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılan binalar helikopterden görüntülendi. Görüntülerde ilçenin ciddi hasar aldığı görüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız