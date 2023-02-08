Depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek
Depremden etkilenenlerin birinci ve ikinci derece yakınlarının https://enabiz.gov.tr adresinden bilgi alabileceği belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 18:53, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 18:55
Cep telefonları için geliştirilen e-Nabız uygulaması üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmede, "Depremden etkilenen birinci ve ikinci derece yakınlarınız hakkında bilgiye https://enabiz.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız