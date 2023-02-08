Sosyal medya paylaşımlarında depremle alay eden 2 kadın gözaltında
Yurt genelinde meydana gelen depremlerle alay ettikleri anları sosyal medyadan paylaşan 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 19:17, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 19:58
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen iki büyük depremle ilgili sosyal medyadan canlı yayın açarak alaycı tavırlar sergileyen C.G. ve D.T., Ankara Emniyet Müdürlüğünce yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslardan 17 yaşındaki C.G.'nin Çocuk Şube, D.T.'nin (21) ise Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındığı aktarıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız