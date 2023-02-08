Fuat Oktay: Sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 20:30, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 20:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Güvenlik güçleri, Kızılay ve STK'lar, gönüllüler, sağlık ekipleri ile ilgili tüm bakanlıklarımızın sahadaki toplam görevli sayısı 103 bin 800'dür."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız