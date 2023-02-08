Marmaray ve İstanbul Havalimanı metrosu 24 saat hizmet verecek
TCDD, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 20:40, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 20:50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazartesi 24.00'e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız