Adıyaman'da 64 saat sonra aynı aileden 4 çocuk kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tokat AFAD Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremden 64 saat sonra Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde beş katlı bir bina enkazından aynı aileden 2 ila 10 yaşlarında 4 çocuk çıkarıldı.

Depremzede çocuklar sağlık ekiplerine teslim edildi.