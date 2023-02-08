2012'de yapıldı 2023'te yıkıldı: 250 rezidans yerle bir oldu

Kahramanmaraş Pazarcık'ta önceki gün saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.

10 kentte yıkıma neden olan depremler sonucunda Hatay'da bulunan 250 dairelik bir rezidans projesi de yerle bir oldu.

2012 yılında Antis Yapı tarafından İnönü Bulvarı'nda bulunan 10 bin 500 metrekare arazi üzerine inşa edilen 12 katlı Rönesans Rezidans adlı projenin deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde radye temel üzerinde yapıldığı belirtilmişti.

44 metrekareden 174 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tipinde daireleri inşa eden şirketin şimdiye kadar binden fazla konutu inşa ettiği öğrenildi.

Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'un kurucusu olduğu Antis Yapı, Karadağ'da inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, geçici oturum ve vatandaşlık konusunda danışmanlık hizmeti veriyor.