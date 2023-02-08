7 yaşındaki çocuk 65 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif Ada, 65 saat sonra çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 21:37, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 22:23
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Siratut Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yürüten ekipler, 7 yaşındaki Elif Ada'yı enkaz altından 65 saat sonra kurtardı.
Elif Ada, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız