Adana'dan alınan 60 depremzede uçakla Ankara'ya getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Adana'dan alınan 60 depremzede daha Ankara'ya getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 02:04, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 02:05
Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adana'dan aldığı 60 depremzedeyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Adana'dan Ankara'ya getirilen 60 depremzedenin, 40'ı Etlik Şehir Hastanesi'nde, 20'si Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız