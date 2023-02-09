Eline kazmayı alan milletvekili enkazdan 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı

Milletvekili Eser, sabaha karşı yaşanan depremin ardından yardım için depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gitti. Eser, depremin yaşandığı günün akşamı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yakınında bulunan ve depremde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmasına katıldı. Eline kazmayı alan Eser, enkazın altına girerek, kurtarılmayı bekleyen 41 yaşındaki Ökkeş isimli vatandaş için elinde kazmayla büyük çaba gösterdi. 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarma ekibindekiler ve Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in çabalarıyla vatandaş enkaz altından çıkarıldı. Saatler sonra enkaz altından çıkarılan Ökkeş, enkazın altında eşiyle birlikte 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyerek, "Allah sizlerden razı olsun, Allah sizi yormasın" dedi.