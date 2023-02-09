Yıkımın sebebini 160 mühendis araştıracak

Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6'lık depremlerde hem eski hem de yeni binalarda yıkılmalar yaşanırken, binalardaki yapı denetiminin düzgün yapılıp yapılmadığı tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin; Van, Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinin hiçbirinde yapı denetimli binalarda can kaybı olmadığını söyledi.

Şahin "Yapı denetim sistemi, 1999 depreminden sonra başladı. 1999 depreminden bu yana kadar yapı denetim sistemiyle 1 milyar 975 milyon metrekare inşaat denetlendi. Bizim başarımızın tek bir testi var, o da deprem" dedi.

Şahin "160 mühendisle bölgeye gidiyoruz" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ