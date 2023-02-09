Depremin etkilediği 5 ilde 'tır ve konteyner eczaneler' kuruldu

Kahramanmaraş Depremi
Yıkılan binaların yarısı sigortasız
Yıkılan binaların yarısı sigortasız
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi
Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Tunç depremde hayatını kaybetti
Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Tunç depremde hayatını kaybetti
Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı
Araştırma görevlilerine isteğe bağlı kadro imkanı
Borsa üç günde 800 milyar TL eridi!
Borsa üç günde 800 milyar TL eridi!
Eline kazmayı alan vekil, 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı
Eline kazmayı alan vekil, 3 çocuk babası vatandaşı kurtardı
CTE'den 'Hatay cezaevinde isyan' iddialarına açıklama
CTE'den 'Hatay cezaevinde isyan' iddialarına açıklama
Erdoğan: 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz
Erdoğan: 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz
Üç ilde engelli ve hamile personel yarın idari izinli
Üç ilde engelli ve hamile personel yarın idari izinli
İki çocuğuyla enkazdan çıkarıldı, ilk isteği su oldu
İki çocuğuyla enkazdan çıkarıldı, ilk isteği su oldu
Türkiye, Twitter'a sorumluluklarını hatırlattı
Türkiye, Twitter'a sorumluluklarını hatırlattı
Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
Koruyucu aile adayları e-Devlet üzerinden başvurabiliyor
2012'de yapıldı 2023'te yıkıldı: 250 rezidans yerle bir oldu
2012'de yapıldı 2023'te yıkıldı: 250 rezidans yerle bir oldu
Fuat Oktay'dan Twitter ve TikTok açıklaması
Fuat Oktay'dan Twitter ve TikTok açıklaması
AFAD, depremzedeler için oluşturulan tahliye noktalarını paylaştı
AFAD, depremzedeler için oluşturulan tahliye noktalarını paylaştı
Depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek
Depremden etkilenenlerin yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek
Erdoğan: Depremde vefat sayısı 9 bin 57'dir
Erdoğan: Depremde vefat sayısı 9 bin 57'dir
BİM, deprem bölgesindeki mağazalarında ürünleri ücretsiz dağıttı
BİM, deprem bölgesindeki mağazalarında ürünleri ücretsiz dağıttı
Borsa İstanbul 5 gün kapalı, bugünkü işlemler de iptal
Borsa İstanbul 5 gün kapalı, bugünkü işlemler de iptal
Yıkılan binada Hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı
Yıkılan binada Hakim çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı
AFAD'dan duyuru: Kimliği belli olmayan cenazeler defnedilecek
AFAD'dan duyuru: Kimliği belli olmayan cenazeler defnedilecek
Twitter ve TikTok'a erişim sınırlaması
Twitter ve TikTok'a erişim sınırlaması
Hastaneden 'kimsesiz 250 çocuk' iddiasına ilişkin açıklama
Hastaneden 'kimsesiz 250 çocuk' iddiasına ilişkin açıklama
Meteorolojiden deprem bölgesine özel hava tahmin hizmeti
Meteorolojiden deprem bölgesine özel hava tahmin hizmeti
Depremde 10 doktor hayatını kaybetti
Depremde 10 doktor hayatını kaybetti
Ulaştırma Bakanından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'moloz' tepkisi
Ulaştırma Bakanından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'moloz' tepkisi
Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
Erdoğan: Depremde zarar gören ailelere 10 biner lira bütçe ayırdık
Erdoğan: Depremde zarar gören ailelere 10 biner lira bütçe ayırdık
Bozdağ: İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek
Bozdağ: İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek
Ana sayfaHaberler Sağlık

Depremin etkilediği 5 ilde 'tır ve konteyner eczaneler' kuruldu

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 5 ilde birden fazla noktaya "tır eczane ve konteyner eczaneler" kuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 09:23, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 09:26
Yazdır
Depremin etkilediği 5 ilde 'tır ve konteyner eczaneler' kuruldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin üçüncü gününde, TEB bünyesindeki eczacılar da ilaç temini amacıyla bölgede geçici eczane hizmeti için harekete geçti.

Bu kapsamda, TEB tarafından büyük afetin yaşandığı illerden Kahramanmaraş merkez ve Afşin'de birer, Hatay İskenderun'da ve Gaziantep İslahiye'de birer, Malatya merkezde 3 noktada ve Adıyaman merkezde bir "tır eczane ve konteyner eczaneler" 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı.

Gönüllü olarak bölgeye giden eczacıların görev yaptığı eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeler ücretsiz karşılanacak.

Depremden etkilenen 5 ildeki 8 seyyar eczanenin konum bilgileri şöyle:

"- Kahramanmaraş Merkez: Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binası, Onikişubat

- Kahramanmaraş Afşin: Pınarbaşı, Afşinbey Caddesi

- Hatay İskenderun: Yeni Devlet Hastanesi Bahçe Girişi, Nizamiye yanı

- Gaziantep İslahiye: İtfaiye Meydanı

- Malatya Merkez: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesi, Battalgazi Devlet Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane) ve Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi bahçesi (Eczacı Odası Çadır Eczane)

- Adıyaman Merkez: Adıyaman 1 nolu Sağlık Ocağı yanı."

Öte yandan, yarından itibaren bölgeye gönderilen 5 adet geniş kapasiteli şişme sahra eczanesi de hizmet vermeye başlayacak.

- "İlaç, tıbbi malzeme, bebek maması gibi acil ihtiyaçlar gezici tır eczaneye yerleştirildi"

TEB Başkanı Arman Üney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 54 bölge eczacı odası ve Türkiye'nin dört bir yanındaki 46 bini aşkın meslektaşlarıyla depremzedelere destekte bulunmak üzere yardım çalışmalarını hızlı şekilde organize ettiklerini söyledi.

Önce "afet yönetimi kriz masası" oluşturduklarını ifade eden Üney, "Depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerimizde ilk aşamadaki süreçlerin yürütülmesi için merkez heyeti üyelerimiz ve deprem bölgelerine yakın bölge eczacı odası başkan ve yöneticilerimizin yer aldığı Bölgesel Afet Koordinasyon Ekipleri kurduk." dedi.

Üney, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), AFAD, Türk Kızılay ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek, deprem bölgesine verilecek desteklerle ilgili istişarelerde bulunduklarını anlattı.

Kooperatifler ve dağıtım kanalları ile iletişime geçtiklerini, ilaç temin süreçlerinde TİTCK ile belirlenen tedarik yöntemlerini netleştirdiklerini aktaran Üney, şöyle devam etti:

"TEB gezici tır eczanemizi en hızlı şekilde hazırlayarak, hemen 6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'a sevk ettik. Ulaşım hatlarındaki sıkıntılar ve ağır mevsim koşullarını gözeterek bölgeye yakın eczacı kooperatifleri ve dağıtım kanalları aracılığıyla bölgelere sevk edilen ilaç, tıbbi malzeme, bebek maması, bebek bezi gibi acil ihtiyaçlar, gezici tır eczaneye yerleştirildi ve gönüllü eczacı ekiplerimizle vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başladı.

Benzer şekilde deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızın ilaca erişimini sağlamak için ilaç eczacılık hizmeti verecek 5 adet konteyner eczaneyi hızla bölgeye naklettik. 7 Şubat itibarıyla Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'e 5 adet konteyner eczanemiz ulaşmış ve gönüllü eczacılarımızın desteği ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlamıştır. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde bu eczanelerden yararlanabileceklerdir."

- Sahra eczanesi de hizmete giriyor

İlaç, tıbbi malzeme ve ihtiyaç malzemelerinin dağıtımında kullanılmak üzere 5 adet geniş kapasiteli sahra eczanesinin de deprem bölgelerine nakledilmek üzere yola çıktığını bildiren Üney, bu eczanelerin de bugün hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

İlaç ve tıbbi malzeme tedariki için farklı bölgelerdeki eczacıların katkılarıyla yardım kampanyası da başlattıklarını kaydeden Üney, "Bu şekilde sahada oluşturulan ilaç dağıtım merkezlerindeki malzemelerin sürekliliğini de sağlıyoruz. Yardım kampanyamıza katılım çok kısa sürede meslektaşlarımızın ciddi destekleri ile önemli boyutlara ulaştı ve katlanarak da devam ediyor." diye konuştu.

Üney, meslektaşlarından gelecek ilaç ve tıbbi malzeme harici acil ihtiyaçlar için bölge eczacı odalarıyla koordinasyon halinde bir kampanya daha başlattıklarını ifade etti.

Bölge eczacı odalarıyla oluşturulan Destek Malzeme Toplama Merkezlerinde, meslektaşlarından gelen battaniye, ısıtıcı, koruyucu giysi gibi malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazırladıklarını belirten Üney, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde TEB'de görev yapan çalışanlarımız ile iştiraklerimizin çalışanlarınca toplanan ihtiyaç malzemelerini de en hızlı şekilde ulaştıracağız. Bölge eczacı odalarımıza meslektaşlarımızca iletilen ilaç, tıbbi malzeme ve ihtiyaç malzemeleri MNG kargonun birliğimize bedelsiz tahsis ettiği 50 ton kapasiteli uçak kargoyla gönderilecek ve oradan da tırlar aracılığıyla bölgelere intikal ettirilecek. Türkiye Diyabet Vakfı tarafından oluşturulan Diyabet Afet Yardım Grubu ile işbirliğinde insülin, şeker ölçüm kitleri ve beraberinde ihtiyaç duyulan diğer ilaç ve tıbbi malzemelerinin bölgelerde gezici bir karavan aracılığıyla ulaştırılması yönünde planlama yaptık. Bu aracımız da yarın deprem bölgesine sevk ediliyor.

Birlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu koşullarda birlik olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yıkılan binaların yarısı sigortasız
Yıkılan binaların yarısı sigortasız
Yaptığı üç sitede yıkım yaşanan müteahhit: Bana binayı soramazsınız
Yaptığı üç sitede yıkım yaşanan müteahhit: Bana binayı soramazsınız
64 saat sonra kurtarılan genç duvara yazmış: Umudunuzu kaybetmeyin
64 saat sonra kurtarılan genç duvara yazmış: Umudunuzu kaybetmeyin
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi
Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Tunç depremde hayatını kaybetti
Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Tunç depremde hayatını kaybetti
57 blok da yıkıldı: Sitede 3 bine yakın kişi yaşıyordu
57 blok da yıkıldı: Sitede 3 bine yakın kişi yaşıyordu

Bu Habere Tepkiniz

İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

İYEP ve DYK'larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) görev yapan öğretmenlerin kursların başlama ve bitiş tarihleri ile yer değiştirme dönemindeki hizmet puanları konularına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
MEB depremden etkilenen illere ilişkin yeni kararlar aldı

MEB depremden etkilenen illere ilişkin yeni kararlar aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle eğitim öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararlar aldı.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
Proje Okulları Yönetmeliğindeki Değişikliklere Genel Bakış

Proje Okulları Yönetmeliğindeki Değişikliklere Genel Bakış

Proje Okulu Nedir Uygulama Ne Zaman Başladı?
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Sözleşmeliden kadroya geçme halinde son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır mı?

Sözleşmeliden kadroya geçme halinde son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır mı?

Sözleşmeli personel, 5510 sayılı Kanun 4 ( a ), memurluğa geçtiklerinde ise 5510 sayılı Kanun 4 ( c ) kapsamına girerler ve çalışma statüleri değişir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem için bağış hesaplarını yayımladı. Memurlar.net olarak bu hesap numaralarını yayımlıyoruz.
MEB, proje okullarına öğretmen atama yönetmeliğini yeniledi

MEB, proje okullarına öğretmen atama yönetmeliğini yeniledi

Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliğini yeniledi
Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Danıştay 2. Dairesi, Gümrük Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının, 04/08/2014-08/08/2014 tarihleri arasında yapılan gümrük müdür yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Deprem gerçekleşen 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi

Deprem gerçekleşen 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybının 3 bin 549'a yükseldiğini ve 22 bin 168 yaralı olduğunu açıkladı. Erdoğan, ayrıca 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Yunan televizyonu 'Ben Seni Sevduğumi' parçası eşliğinde açıldı

Yunan televizyonu 'Ben Seni Sevduğumi' parçası eşliğinde açıldı

Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini ülkemizdeki deprem görüntülerinden oluşan bir klip ile girdi. klipte "ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum" şarkısı çaldı.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.