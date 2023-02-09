AFAD'ın Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini bildirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 11:00, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 11:01
AFAD'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'daki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız