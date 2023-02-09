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Bakan Özer: 10 ilde 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlık olarak 10 ilde yurtlarımızda, okullarımızda, pansiyonlarımızda, uygulama otellerimizde, öğretmenevlerimizde ve YBO'larımızda şu an itibarıyla 450 bin vatandaşımıza konaklama hizmeti veriyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 11:16, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 12:30
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Bakan Özer: 10 ilde 450 bin kişiye konaklama hizmeti veriyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya ve diğer illerde sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremin ardından Malatya'da vatandaşların barınma, yeme içme ihtiyaçlarının giderilmesi ve arama kurtarma çalışmalarının koordineli şekilde yönetilerek yeme, içme, barınma ile özellikle çocuk ve kadınlarla ilgili ihtiyaçların sürdürülebilir bir şekilde sağlandığını belirtti.

Sadece toplanma ve çadır merkezleri değil mahalle aralarına, köylere, tüm ilçelere rahat bir şekilde ulaşıldığını aktaran Özer, yardım gönderen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "İnşallah hızlı bir şekilde el birliğiyle devletimizin bütün imkanlarını kullanarak bu süreçleri hızlı şekilde atlatacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanların depremin hemen ardından sahada aktif olarak çalıştığını dile getiren Özer, devletin tüm birimleriyle çalıştığını, hiçbir birimin diğer birimden daha ön planda olmadığını, herkesin elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini vurguladı.

- "450 bin vatandaşımıza konaklama hizmeti veriyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığının tüm ilçelerde ve köylerde lojistik desteklerinin çok güçlü olduğunu anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 10 ilde yurtlarımızda, okullarımızda, pansiyonlarımızda uygulama otellerimizde, öğretmenevlerimizde ve YBO'larımızda şu an itibarıyla 450 bin vatandaşımıza konaklama hizmeti veriyoruz. İnşallah bu sayıyı giderek artıracağız. Şu anda sahada 7 bin 46 gönüllü öğretmenimiz, organizasyona destek veriyorlar. Bu süreçlerde çok kritik olan özellikle çocuklarımıza, kadınlarımıza psikolojik destek olmak üzere yaklaşık 2 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmen sahada 10 ilimizde yaygın şekilde vatandaşlarımızla buluşuyor.

Yaklaşık 2 yıl önce başlatmış olduğumuz MEB-AFAD işbirliğinde arama kurtarma biriminden 4 bin 136 öğretmenimiz, 10 ilde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Mesleki eğitimde 6 ay önce yemek ve ekmek üretmeyle ilgili kapasitemizi artırmıştık. Şu an itibarıyla günlük 700 bin ekmek üretimi yapıp 10 ilimizde dağıtıyoruz. İnşallah hafta sonu itibarıyla bu sayıyı 1 milyona çıkartacağız. Mesleki eğitimin yiyecek içecek üretim merkezlerinde, uygulama otellerinde, öğretmenevlerinde 800 bin sıcak yemek üretiyoruz, 400 bin de kumanya dağıtıyoruz, 60 seyyar mutfağı tüm illerimize gönderdik."

Özer, süreçlere emek veren tüm öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür ederek, "Malatya'da bu süreçleri organize bir şekilde yürüterek bu süreçleri atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şehirdeki marketlerle, eczanelerin yaklaşık yarısı açıldı"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise Malatya'daki çadır sayısının, 10 bin 650'ye çıktığını, bunun 4 bin 150'sinin askeri ve sivil personelle polisler tarafından çadır kent şeklinde oluşturulduğunu, 6 bin 500 çadırın da muhtarlar aracılığıyla depremzedelere dağıtıldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izniyle içerisine girilebilen marketlerin açıldığını, şehirdeki marketlerin yaklaşık yarısının tekrar hizmet verdiğini kaydeden Ersoy, eczanelerin de yarısına yakınının bugün itibarıyla hizmet vermeye başladığını, ayrıca devlet hastanesinin önünde bir sahra eczanesinin de devreye alındığını bildirdi.

Akaryakıt istasyonlarının az hasarlı ve hasarsız olanlarının hizmet vermeye başladığını aktaran Ersoy, "Bugüne kadar ağırlıklı olarak askeri boru hattından aldığımız stokları kullanıyorduk. Son 3 günde 430 bin litre askeri hatlardan destek alarak sorunu çözmüştük. Bugün itibarıyla benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 80'i hem motorin hem benzin hem gaz ihtiyacını karşılamaya başladı." dedi.

- "Doğanşehir Hastanesi'ni en geç pazar gününe kadar tekrar hizmete alıyoruz"

Ersoy, rutin sağlık taramalarına dün başlandığını, bugün de başta çadır kentler olmak üzere aile hekimliklerinin de aşamalı devreye gireceğini ifade etti. Boşaltılan Doğanşehir Hastanesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından onay aldıklarını söyleyen Ersoy, "En geç pazar gününe kadar başta acil servis olmak üzere tekrar hizmete alıyoruz. Bina çok sağlam durumda, sadece asma tavanlarında sıkıntılar tespit edildi. Onlar zaten önemli değil. Asma tavanlarını kaldırıp, tekrar hizmete almaya başlıyoruz." bilgisini verdi.

234 noktada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, Çin, Malta, Fransa ve Arnavutluk'tan gelen arama kurtarma timlerinin çalışmalara destek verdiğini anlatan Ersoy, "Çadır kent sayımız bugün itibarıyla 22'yi geçiyor. Yeni çadır kent noktalarına, çadır kentler kurmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Bugün itibarıyla artık birçok noktada hayatı normalleştirmeye almış olacağız"

Ersoy, askeri kargo uçaklarıyla taşımacılığa başladıklarını, son 3 günde 1012 kişinin kargo getiren askeri uçaklar tarafından Malatya'dan başka şehirlere götürüldüğünü, tren hatlarının dün sabah devreye girdiğini, 2 gün önce başlayan uçak seferlerinin de yoğun şekilde devam ettiğini, dünden beri belli noktalara otobüs seferlerinin arttığını dile getirdi.

"Bugün itibarıyla artık birçok noktada hayatı normalleştirmeye almış olacağız" diyen Ersoy, geçici kalış merkezleri konteyner kentlerinin kurulumuyla ilgili çalışmalara başlayacaklarını, Türk Kızılay'ın bugün geçici mutfakları devreye alacağını belirtti.

Bakan Ersoy, "Rutin bir hale bu hafta itibarıyla Malatya'da girmiş olacağız" ifadesini kullandı.

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