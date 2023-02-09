Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 9 kişi tutuklandı
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, sosyal medyada 274 hesap yöneticisinin provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi, gözaltına alınan 31 kişiden 9'u tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.
Bu faaliyetler kapsamında, depremlerin ardından sosyal medyadan yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgilerinin belirlenerek koordinasyon kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 274 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 31 şahıs gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştır."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız