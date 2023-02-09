Altun, Musk'ın tweet'ini alıntılayarak paylaştı: Twitter'ın işbirliği için minnettarız

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından sosyal medya kullanımının yoğunlaştığı görülmüştü. Twitter da daha yoğun olarak kullanılmaya başlayan sosyal medya uygulamalarından biri olmuştu. Ancak dün akşam üstü saatlerinde Twitter kullanıcıları, Twitter'a erişim sıkıntısı yaşamaya başladıklarını bildirmeye başlamıştı.

TÜRKİYE, TWITTER'A SORUMLULUKLARINI HATIRLATTI; TWITTER TAAHHÜT VERDİ



AA'nın haberine göre ise dün Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımların ele alındığı bildirilmişti. Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter'ın sorumluluklarına işaret edildiği bilgisi de verilmişti.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin hatırlatıldığı aktarılmıştı.

Toplantıda, Twitter'ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiği öğrenilmişti.

AA tarafından edinilen bilgiye göre, toplantıda, Twitter dezenformasyonla mücadele etme, gerçek dışı ihbar ve yalan haberleri önleme, sahte hesaplar hakkında hızlı işlem yapma noktasında Türkiye ile tam işbirliği içerisinde olmayı kabul etti.

Toplantıda ayrıca Twitter yetkililerinin, 5651 sayılı yasa kapsamında kişi haklarını ihlal eden, kamu düzenini bozan, can ve mal emniyetini tehlikeye atan paylaşımlara karşı atılacak adımlar konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğini ifade ettikleri öğrenilmişti.

MUSK AÇIKLAMA YAPTI



Twitter'ın sahibi Elon Musk ise bir kullanıcının Türkiye'deki erişim kısıtlamasıyla ilgili sorusuna "Daha fazlasını anlamak için çalışıyoruz" yanıtını vermişti.

BAKAN YARDIMCISI CANLI YAYINA BAĞLANDI



Gece saatlerinde gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 01.00 itibariyle Twitter'ın erişime açıldığını duyurmuştu.

ELON MUSK'IN PAYLAŞIMINA ALINTILAYAN İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: "TWITTER'IN İŞBİRLİĞİ İÇİN MİNNETTARIZ"



Elon Musk, gece saatlerinde yaptığı paylaşımda ise "Twitter, Türk hükümeti tarafından erişimin kısa süre içinde yeniden etkinleştirileceği konusunda bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı alıntılayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, önemli paylaşımlarda bulundu.

Altun'un paylaşımları şöyle;

"Türk yetkililer dün Twitter ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Twitter'ın işbirliği için ve Türkiye'nin dezenformasyonla mücadele çabalarını destekleme sözü için minnettarız."

"Dezenformasyon, insanlığın ortak düşmanıdır ve demokrasiye, toplumsal barışa ve ulusal güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir. Önümüzdeki birkaç gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın çalışmayı bekliyoruz."