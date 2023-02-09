Haluk Levent: Bölgeye kimse gönüllü gelmesin, yarardan çok zararı olabiliyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra vatandaşlar seferber olup yardım gönderirken binlercesi de gönüllü olarak çalışmalara katılmak için bölgeye gidiyor.

Ahbap Başkanı Haluk Levent'se gönüllülere gelmeme çağrısında bulundu.

Haluk Levent şöyle dedi: "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip, araç, gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin."

Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin

Gerçekten çok kişi var.

İnanın yarardan çok zarar olabiliyor.

Profesyonel ekip , araç , gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil!

Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli!

Lütfen gelmeyin!