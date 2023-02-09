Asker oğullarını ziyaret eden infaz koruma memuru ve eşi depremde hayatını kaybetti

Uzman çavuş olarak görev yapan oğulları Hasan Hüseyin Çiftçi'yi ziyaret etmek için gittikleri Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 4 katlı binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Ali Çiftçi ve eşi Dürdane Çiftçi'nin cenazeleri yakınları tarafından Sivas'a getirildi.

Ay Yıldız Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aynı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan uzman çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi de cenaze törenine katılarak anne ve babasına son görevini yerine getirdi.

Çiftin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Emeklilik dilekçesi sunmaya hazırlandığı belirtilen Ali Çiftçi'nin, yakın zamanda Suriye'ye göreve gidecek oğullarını uğurlamak için eşiyle Adıyaman'a gittiği belirtildi.