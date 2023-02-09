İYİ Parti milletvekilleri birer maaşını depremzedelere bağışladı
İYİ Parti milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını bağışladığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 15:06, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 15:08
Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere, ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız