Hamile öğretmen depremde hayatını kaybetti, polis eşi enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremde, Hatay kent merkezinde yıkılan apartmanın enkazında karnındaki bebeğiyle hayatını kaybeden Demir'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Safranbolu ilçesine getirildi.

Demir'in cenazesi, Safranbolu Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, öğretmenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Sarı ile ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada Demir'in polis memuru eşinin hala enkaz altında olduğu öğrenildi.