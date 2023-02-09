CHP'li milletvekilleri, destek için birer maaşını bağışladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, partili milletvekillerinin, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için birer maaşını deprem bölgesine göndereceği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 15:54, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 16:19
CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır." ifadesi kullanıldı.İYİ Partili Dervişoğlu: OHAL süresi 1 ay olursa destek veririz Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız