AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Şubat Pazartesi günü açıklanacak Aralık 2022 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının aralıkta 5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 3 milyar 200 milyon dolar ile 6 milyar 500 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2022'de toplam 46 milyar 650 milyon dolara ulaşmasını, 2023 yılında ise 37 milyar dolara gerilemesini bekliyor.

Cari işlemler hesabı, Kasım 2022'de 3 milyar 666 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık da 44 milyar 988 milyon dolar olmuştu.