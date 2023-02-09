Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki bebek ve annesi depremden 81 saat sonra kurtarıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 16:27, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 16:34
Kahramanmaraş'ta depremin ardından Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki Suriye uyruklu Rahaf ve 30 yaşındaki annesi Ela Hamoko'yu depremin 81'inci saatinde enkaz altından sağ çıkardı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız