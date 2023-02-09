AK Parti'li Ödünç: Adana'da 360 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 993 kişi yaralı

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sadece Cumhuriyet tarihinin değil, coğrafyalarının ve dünyanın en büyük deprem felaketleriyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları ile yardım organizasyonlarına katıldığını anlatan Ödünç, depremde evleri hasar gören vatandaşların konaklamaları için her türlü imkanın sağlandığını, depremzedelerin yemek ve ısınma ihtiyaçları için gerekli bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

AK Parti'li Ödünç, Adana'da yıkılan 13 binada sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 360 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 6 bin 993 vatandaşın yaralı olarak çıkarıldığını, 11 enkazda aktif olarak çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Ödünç'ün ardından AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Ödünç ve Gürel, TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin tezkere üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından görev yerlerine geri döneceklerini söyledi.