'Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışanların ücretleri ödenecek'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını bildirdi.

Bakan Özer, Malatya'dan NTV canlı yayınına telefonla bağlandı. Devletin tüm imkanlarını kullanarak birlik beraberlik içinde süreçleri yönetmeye çalıştıklarını belirten Bakan Özer, "Hızlı bir şekilde bu zor günlerden çıkacağız." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinde eğitim öğretime 2 haftalık ara verildiğini anımsatan Özer, dün bir karar alarak deprem bölgesindeki illerde kayıtlı öğrencilerin, istemeleri halinde "yerleşim yeri adresine bakılmaksızın" ve "hiçbir şart aranmadan" Türkiye'nin her yerinde eş değer okul türüne nakillerinin yapılmasıyla ilgili süreci başlattıklarını hatırlattı.

Öğrenci ve öğretmenlerle sahada yaptığı görüşmelerde iki konunun öne çıktığını, görüşmeler neticesinde yeni kararlar aldıklarını anlatan Özer, şu bilgileri verdi:

"10 ilimizde ikinci dönemin tamamında tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramayacağız. Diğer taraftan tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda, ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Bugün bazı çadırlarda ücretli öğretmenlerimiz 'Biz ücret alamıyoruz' şeklinde bir ifadede bulundular. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz. Hiç kimse tedirgin olmasın. Buraya göreve gelen tüm öğretmenlerimiz için de aynı şekilde. El birliğiyle hızlı bir şekilde süreçleri yöneteceğiz."

- "10 ilde eğitime verilen ara uzatılabilir" mesajı

Özer, nakillerin kolay şekilde gerçekleşmesi için çalıştıklarını ifade ederek, 10 ilde eğitime verilen aranın uzatılabileceği mesajını verdi.

Deprem bölgesinde farklı illerden gelen çok sayıda öğretmenin arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek olduğunu, sadece Malatya'da diğer illerden gelen binin üzerinde öğretmen bulunduğunu kaydeden Özer, bu öğretmenlerin izinleriyle ilgili de çalışma yürüttüklerini söyledi.