Altının kilogramı 1 milyon 145 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 130 bin lira, en yüksek 1 milyon 151 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalarak 1 milyon 145 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 941 milyon 711 bin 833,90 lira, işlem miktarı ise 3.460,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 19 milyon 886 bin 278,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: