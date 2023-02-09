Binalarla ilgili sorumluluğu olanlara adli tahkikatlar başlatıldı
Adalet Bakanı Bozdağ: "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 16:40, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 16:46
Adalet Bakanı Bozdağ: "Depreme maruz kalan tüm illerimizde bu binalar ve bu binaları yapanlarla ilgili, sorumluluğu olanlarla ilgili adli tahkikatlar başlatılmıştır."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız