Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, okulların tatilinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "

Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz.

20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak."