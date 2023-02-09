Okulların tatil olduğu süre 20 Şubat'a kadar uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, okulların tatilinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 17:15, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 17:20
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, okulların tatilinin 20 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "
Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz.
20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız