Üniversitelerde de eğitim öğretim ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

.Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızdaöğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime

katılamayacak olmaları,

.Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudanetkilenmiş olmaları,

.Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmaküzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve

yardım faaliyetlerine katılmaları,

dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir.