Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 2 kişi 85 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazında kalan 2 kişi 85 saat sonra kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 18:13, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 18:15
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ali Sezai Efendi Caddesi'ndeki Doğru Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten ekipler 2 kişiye ulaştı.
Ekipler, 24 yaşındaki Ali Şavi ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi enkazdan kurtardı.
Yaralı iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız