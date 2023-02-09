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Deprem bölgesine giderken havalimanı yolunda kaza geçiren gönüllü, hayatını kaybetti

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği gönüllüsü Hüseyin Hamarat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 18:39, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 18:45
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Deprem bölgesine giderken havalimanı yolunda kaza geçiren gönüllü, hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine giderken havalimanı yolunda trafik kazası geçiren Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği gönüllüsü Hüseyin Hamarat, yaşamını yitirdi.

Deprem bölgesinde çalışmalara destek olmak için yola çıkan Hamarat'ın da aralarında yer aldığı arama-kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı yolunda trafik kazası geçirdi.

Kazada ağır yaralanan Hamarat, tedavisinin sürdürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hüseyin Hamarat için görev yaptığı Bahçelievler Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde helallik alındı. Hamarat'ın cenazesi, Şirinevler Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Hamarat'ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın deprem bölgesinde bulunduğu için cenaze namazına katılamadığı belirtildi.

Bahçelievler Belediyesinde 15 yıldır çalışan ve aynı zamanda Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği gönüllüsü olan Hüseyin Hamarat, evli ve iki çocuk babasıydı.

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