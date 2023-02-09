Hatay'da enkaz altında kalan anne ve 4 yaşındaki kızı, 86 saat sonra kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor.

Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde hassas akustik dinleme cihazlarıyla yapılan çalışmada, yıkılan apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o noktada yoğunlaştırdı.

İtfaiye erleri, 8 saatlik çalışma sonucu Suriye uyruklu 23 yaşındaki anne ile 4 yaşındaki kızını, 86 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.