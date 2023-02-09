Darp meselesi anlaşmazlığında, depremzedelere yardımla uzlaşma sağlandı
Konya'da darp meselesi anlaşmazlığında taraflar, deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağış karşılığında uzlaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 19:28, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 19:29
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darp dosyasında uzlaşma sağlandı.
Mağdur İ. E.'nin şüpheliler M.D., M.T. ve Ş.G. tarafından darbedilmesine ilişkin dosyada, şüphelilerin depremzedeler için AFAD'a 1000 lira bağış yapılması karşılığında mağdur şikayetinden vazgeçti, taraflar uzlaştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız