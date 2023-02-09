BOTAŞ bazı şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi
BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdi
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 19:30, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 19:31
BOTAŞ, Kahramanmaraş ile Pazarcık ve Narlı, Gaziantep ile Nurdağı ve Islahiye, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verildiğini bildirdiMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız