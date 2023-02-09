Bakan Dönmez, deprem bölgesinde elektrik verme hizmetlerinin hızlanacağını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği il merkez ve ilçelerinde elektrik altyapısının onarılma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Üç bine yakın personelimiz elektrik şebekesini, altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret gösteriyor." dedi.

Bakan Dönmez, İskenderun Teknik Üniversitesindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde enerji iletim hatlarında sorun kalmadığını, şehir içi dağıtım kısmında ise çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Elektrik şebeklerinde ciddi hasarlar meydana geldiğine ve hasarların giderilmesi için teknik ekiplerin bölgeye intikal ettirildiğine değinen Dönmez, "3 bine yakın personelimiz elektrik şebekesini, altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret gösteriyor. Ayrıca elektrik şirketleri ve diğer bölgelerden gelen personel takviyeleriyle de güçlendirmiş olduk ekip yapısını." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay il merkez ve ilçelerinde elektrik yapısının onarılma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak can ve mal güvenliğini öncelediğimiz için teknik olmayan sebeplerden dolayı bazı yerleşim birimlerine ve binalara elektrik veremiyoruz. Hali hazırda enkazlardan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gerek arama ekiplerinin gerekse enkazlarda mahsur kalan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından burada dikkatli hareket etmemiz söz konusu. Burada da tabii AFAD'la koordineli bir çalışma içerisindeyiz. Çalışmalar tamamlanır, tamamlanmaz, bölge bölge, kademe kademe elektrik verme hizmetlerimiz hızlanacak. İlk etapta genel aydınlatma, cadde ve sokaklardaki genel aydınlatma tesislerimizi aktif hale getiriyoruz. Büyük oranda bu yerleşim birimlerinde genel aydınlatma hizmetleri devreye girdi."

Dönmez, BOTAŞ ana iletim hatlarında arıza ve kopmalar meydana geldiğini anımsatarak, yaklaşık 2 bin personelin doğal gaz arızalarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ve Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a kontrollü olarak doğal gaz akışı sağlandığını söyledi.

Bölgede akaryakıt tedarikindeki sıkıntıların da büyük oranda giderildiğini aktaran Dönmez, "Artık akaryakıt istasyonlarında akaryakıt temin edilebilir hale geldi. Depremden önce bu bölgelerin günlük tüketimi 6-7 milyon litre civarındaydı. Depremle birlikte bu bölgeye sevkiyatımızı 20 milyon litreye kadar artırdık." diye konuştu.