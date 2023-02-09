Uçak ambulanslar deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralıyı taşıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 900'ün üzerinde yaralı, uçak ambulanslar, uçaklar ve helikopterlerle Ankara, İstanbul ve çevre illere sevk edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan durumu kritik kişilerin hastanelere nakli için uçak ambulanslar ve helikopterler Türkiye'nin bir ucundan diğerine durmaksızın uçuyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 7 helikopter ambulans, 6 uçak ambulans, Cumhurbaşkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar 24 saat görev yapıyor.

Bu kapsamda depremin etkilendiği bölgelerden Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'deki hastanelere 900'ün üzerinde hastanın hava yolu ile nakli sağlandı.