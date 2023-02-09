AFAD son sayıyı açıkladı: 17 bin 134 kişinin hayatını kaybetti
AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 21:24, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 21:40
AFAD, saat 20.50 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 bin 347 kişinin yaralandığını açıkladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız