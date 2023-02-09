Liseli öğrenciler depremzedeler için ekmek yapıyorDÜZCE Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından Düzce'de öğretmenler, veliler ve öğrenciler harekete geçti.

Liseli öğrenciler depremzedeler için ekmek yapıyor

DÜZCE Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından Düzce'de öğretmenler, veliler ve öğrenciler harekete geçti. Depremzedeler için günlük 15 bin ekmek üreterek bölgeye gönderiyor.

Geçmişte 3 büyük deprem yaşayan Düzce'de Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7. ve 7.6'lık depremlerde 10 ilde yaşanan yıkımlar sonrası harekete geçti. Depremden sağ kurtulanların sıkıntılarını daha önce yaşayan Düzceli öğretmen, öğrenci ve velileri okul bünyesinde kurulan fırın atölyesinde gönüllü olarak kalarak günlük 15 bin ekmek üretiyor. Bu üretilen ekmekleri ise bölgeye yardım götüren araçlarla depremzedelere ulaştırıyorlar.

Okulların tatil olmasına rağmen Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 24 saat üretim yapan öğretmen, öğrenci veliler, deprem bölgesinde yaşayanların sıkıntısını hissederek yaptıkları ekmeklerin hamurundan pişirilmesine kadar el birliği yaparak depremzedelere ulaştırmaya, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyorlar.

"Kapasitemizi 4 binden 15 bine çıkarttık"

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Barış Başar, günlük 15 bin ekmek ürettiklerini belirterek "Valimizin, Milli Eğitim Müdürümüzün talimatıyla depremzede kardeşlerimize günde 15 bin ekmek üretiyoruz. Hep beraber el birliğiyle normal üreteceğimizin çok daha üstünde kapasiteyle üretim yapıyoruz, günlük olarak gönderiyoruz. Normalde biz taşımalı gelen öğrenciler için ekmek yapıyorduk günde 4 bin 500 civarında. Ama bu kapasiteyi öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yardımıyla depremzede kardeşlerimiz için arttırdık" dedi.

"Canla başla mücadele ediyoruz"

Öğrenci velisi Melek Akhançer, üzgün olduklarını ifade ederek "Maalesef çok üzgünüz. Burada depremzede kardeşlerimize ekmek çıkartmaya çalışıyoruz. Okulda veliyim, öğrencim var. Canla başla mücadele ediyoruz. Allah bir daha böyle bir afeti kimseye göstermesin" şeklinde konuştu.

"Gün birlik olma günü"

"Gün birlik olma günü" diyen okulun öğrenci Nazlı Akhançer, gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek "Depremzede arkadaşlarımız için burada ekmek üretildiğini görünce bizde gönüllü olarak katılmak istedik. Neticede gün birlik olma günü. Deprem kolay bir şey değil. Bizde yaşadığımız için anlayabiliyoruz ne hissettiklerini. Bizimde bir katkıda bulunmamız bizleri gururlandırıyor. Geçmiş olsun diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Üretilen ekmekler ise Hem Düzce Belediyesi'nin bölgeye günlük olarak giden yardım araçlarıyla hem de gönüllülerin araçlarıyla depremin yaşandığı illere gönderiliyor.