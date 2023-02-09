Bozdağ'dan 'tutuklanma' iddilalarına sert tepki!

Bozdağ'ın sosyal medyadan açıklaması:

Yardım ediyor,diye hakkında adli işlem yapılmış veya tutuklanmış hiç kimse yoktur.Bunun aksini söyleyen,müfterinin şahıdır,şeref ve ahlak yoksunudur.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, deprem bölgelerinde savcıların mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde "Deprem bölgesinde millet cenazelerini toprağa veremiyor. Savcılar mesai bitti diye işlem yapmıyor" şeklinde paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Asrın felaketinin ardından, depremden etkilenen 10 ilde görev yapan savcılara ek olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli işlemlerin yapılabilmesi için 304 savcı daha görevlendirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ölü muayene işlemlerinin en kısa sürede yapılabilmesi için bu illerde görev yapan savcılar ile ilave görevlendirilen savcılar mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı bölgede görev yapan hekimlere ilave olarak deprem bölgesinde görevlendirilen hekimler de ölü muayene işlemleri yapmakta olup ayrıca Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurum Başkanlığı tarafından da deprem bölgesindeki ölü muayene işlemleri için 258 ilave Adli Tıp Uzmanı ve Teknikeri görevlendirilmiştir. Yapılan bu görevlendirmeler ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazelerine ilişkin ölü muayene işlemleri hızlı bir şekilde yapılmakta ve cenazeler yakınlarına en kısa sürede teslim edilmektedir. Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemelidir."