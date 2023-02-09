Bakan Koca: 17 bin 406 kişinin hayatını kaybetti

Polis baba, 5 kişilik ailesini enkaz altından gardırop askılığıyla kurtardı

Depremin en etkili yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yaşadıkları bina yıkılan Kan ailesi, gardıropun demir askılığı sayesinde seslerini duyurup hayata tutundu. Polis olan baba, enkaz altında kaldığı yatak odasında eline geçirdiği gardırop demiri ile duvarı delip kendisini ve 5 kişilik ailesini kurtarmayı başardı.