Bakan Koca: 17 bin 406 kişinin hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2023 22:12, Son Güncelleme : 09 Şubat 2023 22:18
Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız