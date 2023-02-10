Tekirdağ'da kamyon ile çarpışan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 08:13, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 08:14
N.Ö'nün (29) kullandığı 59 AEE 025 plakalı kamyon, Malkara-Hayrabolu yolu Malkara Huzurevi yakınlarında, A.D. (56) idaresindeki 34 GCD 630 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı, aynı araçta bulunan R.K. (27) hayatını kaybetti. Yaralı A.D. sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü N.Ö. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız