Ünlü isimler depremzedeler için seferber oldular

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde en fazla yardımın yapıldığı AHBAB Derneği'nin yardımına, Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı dahil bir çok ünlü isim koştu. Haluk Levent, ünlülerin depremzedeler için çırpınışlarını video ile duyurdu...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afetzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent'e ünlü isimler de katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Özge Özpirinçci, Oktay Kaynarca, İrem Helvacıoğlu ve Kıvanç Kasabalı AHBAP koordinasyon merkezinde çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar firmalarla görüşerek yardım organize ediyor.

Hepsinin ayrı ayrı görevi var

Haluk Levent o anları Instagram hesabından "Özge Özpirinçci çok iyi İngilizcesi olduğu için yurt dışıyla görüşüyor, Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili, Kıvanç Tatlıtuğ bölgeye TIR'ların nasıl gidebileceği konusuyla ilgili görüşüyor. Oktay Kaynarca, alımlarla ilgili çok sağlam pazarlıklar yapıyor" notuyla paylaştı.

Deprem bölgesinden bu sabah İstanbul'a gelen Levent, "Bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak" demişti.