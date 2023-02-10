Çanakkale'de ormanda erkek cesedi bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 09:15, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 09:17
Ayvacık'ın Sazlı köyünde yaşayan 48 yaşındaki Cengiz Meriç'in dün sabah avlanmak için evden ormanlık araziye çıktı.
Yakınlarının bir süre kendisinden haber alamadığı Meriç, gece saatlerinde kardeşi Cesur Meriç tarafından Sazlı köyünde arazide ölü bulundu.
Bölgede yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Meriç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çanakkale Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız