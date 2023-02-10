Enkazdan çıkarılan en küçük can: 10 günlük Yağız ve annesi 90. saatte kurtarıldı
Türkiye'nin gözünün çevrildiği noktalardan, enkaz bölgelerinden; mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarının 90. saatinde, 10 günlük Yağız Ulaş bebeğe ulaşıldı. Yağız ve annesi enkazdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 09:32, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 09:34
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'da 10 günlük bebek ile annesi, depremden yaklaşık 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı.
Arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı noktalardan biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde ekiplerin hummalı çalışması sonucu, felaketin 90. saatinde anne-oğula ulaşıldı.
10 günlük Yağız Ulaş, enkaz bölgesinde kurtarılan en küçük can oldu.
Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız