THY, bugün deprem bölgesinden yaklaşık 27 bin kişiyi tahliye edecek
Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 09:38, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 10:38
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız