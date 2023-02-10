Deprem anının yeni görüntüsü ortaya çıktı
7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta depreme ait yeni görüntüler gelmeye devam ediyor...
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2023 10:12, Son Güncelleme : 10 Şubat 2023 10:19
Kahramanmaraş depremiyle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Park halindeki araçların beşik gibi sallandığı görüntüleri güvenlik kamerası kaydetti. Kameralardan biri sarsıntının şiddetiyle arızalandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız