Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor

Dün, en düşük 18,8165 ve en yüksek 18,8406 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8297'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 18,8360'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 20,2150'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 22,7950'den satılıyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 103,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 103,3'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0730'da bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizliklerin görece riskli varlıkların yön bulmasını zorlaştırdığını kaydederek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, mayısta da 25 baz puanlık faiz artış beklentisinin yüzde 71 seviyesine çıktığını dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 102,5'in destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, işsizlik oranı aralıkta yüzde 10,3 olurken, aynı dönemde takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 0,2 azaldı.