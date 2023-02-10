CHP paylaştı, İletişim Başkanlığı Koordinatörü alıntıladı

Kahramanmaraş depremleriyle ilgili devlet bütün imkanlarıyla seferber olurken, anamuhalefet partisi CHP ise lideri, vekilleri ve kurmayları rant siyasetine devam ediyor. Bir yandan "devlet nerede" provokasyonu yapan CHP, öte yandan devletin iş başında olduğunu algı operasyonu yaparken itiraf etmiş oldu.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN 'İLETİŞİM'

CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın geceli gündüzlü vazife başında olduğu adeta gözler önüne serildi. CHP'nin paylaşımında, İletişim Başkanlığı'nın gecenin ilerleyen saatlerinde dahi aktif olarak iletişim koordinasyonuna ilişkin çalışmalarını yürüttüğünü ve hemen hemen bütün ışıklarının yanıyor olduğu görüldü.

CHP Gençlik Kolları'nın

"@chpgenclikgm

" uzantılı Twitter hesabından 10 Şubat gecesi saat 02.06'da yapılan paylaşımda, "." ifadesine yer verildi.

KÖTÜLERKEN ÖVDÜLER

Deprem afetinde en hayati unsur olan iletişim koordinasyonunu, devletin kalbi olan Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlayan kurum olan İletişim Başkanlığı'nın gece gündüz demeden çalıştığını teyit eden bu paylaşım, kötü niyetli olsa da "övgü" olarak kayıtlara geçti.

CHP'nin paylaşımına manidar karşılık ise İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'den geldi.

MANİDAR KARŞILIK

İletişim Başkanlığı Koordinatörü Değirmenci, CHP Gençlik Kolları'nın "

İletişim Başkanlığı gece gündüz demeden iş başında

" şeklindeki paylaşımını retweet yaptı. Yorumsuz yapılan bu paylaşım, CHP'nin pasının gole çevrilmesi olarak yorumlandı.

Yürekleri yakan Kahramanmaraş depremleriyle ilgili mesai kavramı tanımaksızın vazife yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın gayretinin belgesi olan paylaşımlar şöyle: